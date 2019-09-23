نقل خدمات بلدية أم القيوين - فلج المعلا إلى مبنى جديد

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أكد سالم خلفان مدير بلدية فلج المعلا بأم القيوين، أنه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، تم نقل خدمات بلدية أم القيوين فلج المعلا إلى المبنى الجديد بمنطقة فلج المعلا، إذ بدأ الموظفون مباشرة عملهم في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء، كما أن المبنى مكون من طابقين ويقع على الشارع الرئيس في اتجاه مدينة الذيد وبمساحة بناء تقريبية تقدر بـ 3 آلاف متر مربع، ويشمل مكاتب خلفية صممت بصورة عصرية، مبينا أن إنشاء المبنى يهدف إلى تقديم وتسريع الخدمات الذكية وتيسيرها للأهالي بالمنطقة، ومستقبلا سوف تتوفر به عدد من الدوائر الحكومية في أم القيوين، وسوف يخدم المجمع مناطق فلج المعلا وبياتة والسرة والراشدية، ويخفف عناء المواطنين من التنقل بين مختلف الدوائر ويحفظ أوقاتهم من الهدر.

خدمات مميزة

وأضاف أن المبنى تم فيه مراعاة الخدمة المميزة المفترض تقديمها للجمهور، من خلال تصميمه ليحتوي على كاونترات مكشوفة وواضحة للمراجعين تسهل عملية تسلم وتسليم المعاملات، إضافة إلى تخصيص أماكن انتظار مزودة بكافة الخدمات وأسباب الراحة بهدف تقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد، مبينا كثافة سكانية ملحوظة، الأمر الذي يتطلب معه توفير كافة الخدمات الحكومية الذكية للساكنين بصورة ميسرة تلبي الطموحات، وخصوصاً أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً منذ فترة طويلة في تطبيق البرامج الإلكترونية والذكية والتي تصب في مصلحة المتعاملين مع كافة الدوائر في الدولة ويخفف عنهم عناء التنقل بين مختلف الدوائر الحكومية.

خدمات ذكية

من جانبها أكدت أمل راشد حميد بن صقر مسؤول قسم إسعاد المتعاملين ببلدية الفلج، أنه يتم تقديم افضل الخدمات للذكية لكافة المراجعين خلال دقائق معدودات حفاظا على أوقات المراجعين من الهدر، كما أنها تعمل 3 ساعات في ذلك المجال، كما أنها حاصلة على دبلوم عال في ريادة الأعمال، إضافة إلى العديد من الدورات في مجال السعادة، الأمر الذي مكنها من أداء وظيفتها على اكمل وجه، مبينة ان هناك قاعدة بيانات وبيئة مهيأة تمكن الموظف من تقديم وتسهيل المعاملات.

متعاملون

وقال حبيب علي أحمد من مواطني الفلج: إن كافة أماكن استقبال المتعامل مهيأة بصورة جيدة تدخل الحبور في نفسه وتشعره بمدى الاهتمام به، كما أن مركز الخدمات الموحد بأم القيوين يسر كثيرا للمواطنين، والذي مكن المتعامل من إنجاز معاملاته في 10 دقائق، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد لهم، كما أن ما يقدمه موظفو البلدية من خدمات تعد ذات 7 نجوم، وهي خدمات متكاملة تسعد النفس.

ويقول وليد حاتم أحد المراجعين: إن مراكز الخدمات المنتشرة على مستوى الدولة تتكامل فيها الجهود الوطنية وتبرز مدى التكامل والتعاون بين كافة الجهات الحكومية والمحلية.