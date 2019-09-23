استعراض مؤشرات الخدمات والمبادرات في شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ترأس اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة- رئيس لجنة القيادة العُليا برأس الخيمة، اجتماع لجنة القيادة العليا التاسع، برأس الخيمة لعام 2019، بحضور أعضاء لجنة القيادة العُليا، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وتمت مناقشة نتائج المبادرات والمؤشرات الاستراتيجية في الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة وعرض نتائج إدارة المخاطر، ونتائج المبادرات والمؤشرات الاستراتيجية في إدارة الدفاع المدني عن الربع الثاني من 2019، مع استعراض نتائج الخدمات ذات الأولوية (8 خدمات ذات أولوية) ومناقشة نتائج مؤشرات الإنتاجية في القيادة العامة عن النصف الأول من 2019.