24 ألف مراجع لـ «ترخيص عجمان» خلال 9 أشهر

سجلت خدمات المرور والترخيص، التابع للقيادة العامة لشرطة عجمان، والذي حصل على المركز الثالث، ضمن أفضل مراكز سعادة للمتعاملين في الدولة 24 ألف مراجع، وذلك خلال الفترة من بداية يناير إلى منتصف سبتمبر الحالي، ويعمل في المركز 30 موظفاً في الواجهة في تقديم المعاملات واستقبال المراجعين، وإرشادهم بهدف إنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن، وتقديم خدمات متميزة لتنال رضا الجمهور.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان: نحرص بالالتزام بالخطة الاستراتيجية والمؤشرات التي وضعتها وزارة الداخلية والرامية إلى تطوير الخدمات المختلفة، مشيراً إلى إعداد خطة متكاملة لتطوير خدمات مراكز الشرطة الشاملة، والسعي في تطوير الخدمات الذكية والإلكترونية التي تقدمها الشرطة عبر بوابتها الإلكترونية.

وأكد القائد العام لشرطة عجمان، مضاعفة الجهود لتحقيق تطلعات الحكومة والقيادة العليا في تقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية، وتطوير الخدمات بمركز خدمة المرور والتراخيص، لافتاً إلى أن تنفيذ خطط، جاء وفق رحلة المتعامل وصولاً إلى قياس أثر التحسينات قبل وبعد تنفيذ الإجراءات، وإدخال العديد من التحسينات في مجال الخدمات، من حيث إدخال أجهزة الخدمة الذاتية التي تتيح للمتعامل إنجاز خدماته بنفسه.

وذكر اللواء النعيمي، أن تميز مركز الخدمات المرورية، جاء نتيجة الجهود التي بذلت منذ 3 سنوات، بوضع المؤشرات الخاصة بالاستراتيجية الرامية بتطوير الخدمات من خلال تطوير أداء الموظفين، وإلحاقهم بدورات تدريبية متقدمة في مجالات فنون الخدمة، والتعامل مع الجمهور، ووضع برامج لقياس زمن الخدمة، وذلك بخفض وقت المعاملة من 25 دقيقة إلى سبع دقائق، وبعض الخدمات تنجز خلال دقيقتين، كما أشار إلى أن التطبيقات الذكية المستخدمة، أسهمت في خفض نسبة المراجعين وراحتهم في تلقى الخدمات دون العناء، والوصول إلى مقر مركز سعادة المتعاملين. وحول عدم معرفة بعض المراجعين لاستخدام بعض التطبيقات الذكية، ذكر أن هنالك ضباطاً يستقبلون المراجعين لمساعدتهم وإرشادهم بكيفية استخدام التطبيقات وإنجاز معاملاتهم، مؤكداً على اهتمام وحرص العاملين بمركز سعادة المتعاملين، على نيل رضا المراجعين، ومغادرتهم للمركز بشعور السعادة، لافتاً إلى أن مركز الخدمات المرورية، يقدم 3 خدمات رئيسة، هي إصدار الملكية والتراخيص، ودفع قيمة المخالفات المرورية، إضافة إلى وجود 26 خدمة فرعية.

Ⅶ عجمان - أسامة أحمد