«إقامة دبي» تطلق تطبيق «السعادة» الذكي للعروض والمزايا

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تطبيقها الذكي الخاص ببطاقة الخصومات «السعادة» لأقارب الموظفين من الدرجة الأولى على متجر أبل ستور وأندرويد، وهو أول تطبيق ذكي للعروض والمزايا على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقدّم بطاقة ذكية مخصصة بأسماء أفراد العائلة من الدرجة الأولى، وذلك للاستفادة من مميزات هذه البطاقة، التي تضم خصومات مالية ومزايا من مختلف الجهات والمحلات التجارية والمراكز الطبية وغيرها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته إقامة دبي في مقرها الرئيسي، للإعلان عن انطلاق التطبيق الذكي لبطاقة «السعادة»، وذلك بحضور اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، واللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام إقامة دبي، ومساعدي المدير العام وعدد من الضباط والمسؤولين في إقامة دبي.

وقال اللواء محـــمد أحمد المري مدير عام إقامة دبي: إن الهدف من التطبيق الذكي هو تقديم خدمات مبتكرة وعصرية لحاملي بطاقة «السعادة» على مدار الساعة، وليتمكنوا من خلاله الاطلاع على كل العروض والخصومات.