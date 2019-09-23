وفد تايلاندي يطلع على جهود شرطة دبي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

المصدر: دبي - البيان

استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي وفداً رفيع المستوى من مملكة تايلاند، يضم ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الخدمة الاجتماعية، والشرطة، وممثلين عن السفارة والقنصلية في الدولة، وذلك ضمن زيارة تهدف للاطلاع على تجربة وخدمات مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والاطلاع على الجهود التي يقدمها قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

وكان في استقبال الوفد في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، العقيد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، والرائد طالب أميري رئيس قسم مكافحة قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة الـــعامة للتحريات والمباحث الجنائية، بحضور ممثلين عن وزارة الخـــارجية والتعــاون الدولي الإماراتية.

وقدّم العقــيد سلطان الجمال شرحاً إلى الوفد الضيف حول مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أنه منذ إنشــائه في فبراير من عام 2009 نفّذ عدداً كبيراً من المبادرات والفعاليات التي كان لها الدور والأثر الواضح في تحقيق انخفاض جرائم الاتجار بالبشر على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.