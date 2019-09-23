بلدية العين تستقبل طلبات إقامة الجلسات الخارجية عبر «سمارت هب»

المصدر: العين - داوود محمد

بدأت بلدية مدينة العين، تفعيل استقبال طلبات إقامة الجلسات الخارجية عبر منصة الخدمات الذكية «سمارت هب»، حيث تضم 3 خدمات مباشرة لتصريح الجلسات الخارجية وتجديد الجلسات وطلب إلغاء تصريح الجلسات الخارجية، بما يشملها من رسوم وإجراءات، وذلك تسهيلاً على المتعاملين وتقديم الخدمات بشكل متميز، مقابل رسوم تأمين 10000 درهم ورسم تسجيل 200، بعد استكمال الشروط المطلوبة، وفي حالة المخالفة دفع مبلغ 5000 درهم وإزالة المخالفة، وحالة مخالفة شروط التصريح يتم تسجيل مخالفة وغرامة 3000 درهم تتضاعف بمرور 24 ساعة.

وأكدت إدارة البلدية أن خدمة تصريح الجلسات الخارجية تشمل تعبئة البيات المطلوبة وتقديم الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة، ومن ثم يقوم المهندس المختص بزيارة الموقع لمطابقة طلب المتعامل للتصريح مع موقع الجلسة الخارجية، ويليه التدقيق على جميع البيانات وتعديل المساحة في حال تطلب الأمر واعتماد الطلب سميا، وتحتوي هذه الخدمة على رسوم 200 درهم ورسوم تأمين 10000 درهم، أما رسوم الجلسة بحسب المساحة المطلوبة.

أما في حالة التجديد فإنه يتم التحقق من عدم استرداد مبلغ التأمين أو إلغاء حتى تستكمل الإجراءات بعد تقديم الطلب وإرفاق الأوراق المطلوبة، ويتم زيارة الموقع للكشف والتحقق من عدم تغيير المساحة وتبلغ رسوم التجديد 200 درهم، بالإضافة لرسوم الجلسة بحسب المساحة المطلوبة.

وفي إجراءات خدمة إلغاء تصريح الجلسات الخارجية فيجب زيارة المهندس للكشف والتأكد من الإزالة بالشكل الصحيح، بعد تقديم الطلب عبر «سمارت هب»، وبعدها يتم إلغاء تصريح الجلسات الخارجية بخطوات بسيطة.

معايير

وكانت بلدية مدينة العين قد قامت في وقت سابق بتطبيق معايير واشتراطات الجلسات الخارجية للمطاعم والمقاهي الخاصة بإشغال الأرصفة والمساحات أمام المنشآت التجارية، والتي تم تحديدها بناءً على دليل تصميم الشوارع الحضرية الصادر عن دائرة التخطيط العمراني والبلديات.