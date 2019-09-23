5692 مستفيداً من خدمة الرعاية الصحية الخارجية المتنقلة

المصدر: دبي - البيان

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن ارتفاع نسبة المستفيدين من خدمة الرعاية الصحية الخارجية المتنقلة بين عامي 2017 و2018 ليبلغ عددهم 2730 فرداً، في حين بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منذ عام 2016 الذي شهد انطلاقها 5692 فرداً من المجتمع. وتهدف مبادرة «الرعاية الصحية المتنقلة» إلى توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية الملائمة لكبار المواطنين وطلاب المدارس في المناطق البعيدة، والذي يصب في إطار تنامي اهتمام حكومة الإمارات بكبار المواطنين، وتعزيز وصول الخدمات العلاجية والوقائية إلى أماكن سكنهم في المناطق البعيدة، بما يحقق استعادتهم لصحتهم وعافيتهم بشكل أفضل.

وأشارت الدكتورة عائشة سهيل مدير إدارة مراكز الرعاية الصحية الأولية، إلى «أن برنامج الرعاية الصحية المتنقلة يقدم حزمة واسعة من الخدمات الصحية لكبار المواطنين وطلاب المدارس، تشمل فحوصات مخبرية واستشارات تغذية، وتقديم فحص هشاشة العظام، وفحص مسحة عنق الرحم، بالإضافة لعيادة الأمراض المزمنة والسكري وعيادة الإقلاع عن التدخين، كما تضم عيادات الأنف والأذن والحنجرة، والبرنامج الوقائي لصحة الفم والأسنان».

إنجازات

ونوّهت الدكتورة عائشة إلى إنجازات البرنامج في عام 2018، حيث تم تدريب فنيي العلاج الطبيعي وأخصائيي العلاج النفسي وقسم التمريض والأطباء العاملين في الرعاية المنزلية والعيادات المتنقلة، من خلال ورش ومؤتمرات مختلفة، بالإضافة لتشغيل عيادة الأسنان في العيادات الصحية الخارجية المتنقلة في رأس الخيمة، وتقديم فحص شامل لصحة الفم والأسنان وحشوات وقائية للطلاب.