تركي الدخيل: التعاون الإماراتي السعودي نموذج حقيقي للتحالف الاستراتيجي

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أكد تركي الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة لـ«البيان»: «أن التعاون بين السعودية ودولة الإمارات نموذج حقيقي للتحالف الاستراتيجي يمكن أن يتكرر في المستقبل بين الدول العربية، مشيراً إلى أن التعاون ليس فقط بين القيادات في الدولتين أو بين المسؤولين في الحكومتين، ولكنه تعاون يمتد للشعب والمواطنين في البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وفي القطاع الخاص والمجالات الثقافية والفكرية والاجتماعية.

وأضاف: «أن جموع السعوديين يلقون حفاوة بالغة من قبل الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً». مشيراً إلى أن المشاركة الكبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة للسعودية في احتفالات اليوم الوطني، والتي تظهر بشكل واضح في كل مكان تجعلنا نشعر وكأننا نعيش في وطننا وبين أهلنا، منوهاً بأن مظاهر الاحتفال دلالة على العلاقة المتينة بين الدولتين، علاقة شعارها «معاً إلى الأبد». وأكد السفير السعودي لدى الدولة: «أن الاحتفال باليوم الوطني ليس للسعوديين فقط ولكن لكل العرب».

وأوضح: «أنه منذ 89 عاماً اختار القائد الملك عبد العزيز آل سعود، رحمة الله عليه، أن يكون اسم البلاد مقترناً بعروبتها، فالمملكة عربية قبل أن تكون سعودية، مشيراً إلى أن اليوم الوطني يوم يحتفل به كل العرب».

وقال: «إن ما نراه بأنفسنا من فرحة حقيقية تعكس صدقاً حقيقياً من قبل الأهل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودليل على أن الثمار التي وضع بذرتها القادة في الدولتين تؤتي ثمارها». وقال: «أهنئ نفسي وأهلي في دولة الإمارات العربية المتحدة والقيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية بهذا اليوم المجيد».