تحديد 14 مركزاً انتخابياً في اليوم الرئيسي

أعلنت لجنة إمارة أبوظبي، لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، عن تحديد 14 مركزاً انتخابياً لاستقبال الناخبين في اليوم الرئيسي للانتخابات الموافق الـ 5 من أكتوبر المقبل.

وأوضحت بأن اللجنة الوطنية للانتخابات، وافقت على تخصيص 5 مراكز في مدينة أبوظبي هي مركز أبوظبي للمعارض، ومدرسة مبارك بن محمد، ومركز ياس مول التجاري، وجامعة زايد، ومجلس الوثبة، بالإضافة إلى 5 مراكز في مدينة العين، هي مركز العين للمؤتمرات في منطقة الخبيصي، وقاعة أفراح الوقن، وقاعة أفراح الظاهر، وقاعة أفراح الهير، ومدرسة شيخة بنت سرور بمنطقة اليحر.

كما تم تخصيص 4 مراكز أخرى في منطقة الظفرة، هي صالة أفراح مدينة زايد، وصالة أفراح مدينة غياثي، وصالة أفراح مدينة السلع، ومجلس جزيرة دلما، حيث من المقرر أن تفتح تلك المراكز الانتخابية أبوابها للناخبين في اليوم الرئيسي للانتخابات ومن الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 8 مساء أي لمدة 12 ساعة.

خطة مدروسة

ولفتت اللجنة بأنها راعت في عملية اختيار المراكز أن تتم وفق دراسة، وضمن خطة محددة تضمن لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية، إمكانية الوصول إليها والإدلاء بصوتهم لمرشحيهم.

Ⅶ أبوظبي - موفق محمد