المصدر: أبوظبي - البيان

حذرت اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019، من استعمال اسم القبيلة أو العائلة بأي شكل من الأشكال في الحملات الدعائية الخاصة بهم ضمن سعيهم لحث الناخبين على التصويت لهم، وذلك استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (47) من الفصل السادس من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي تنظم أحكام وضوابط الحملات الانتخابية.

وجددت اللجنة الوطنية للانتخابات حرصها على تنظيم عملية انتخابية في جو تسوده الوطنية ورفع اسم الإمارات، والابتعاد عن استخدام ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية والقبلية والعرقية لحث الناخبين على التصويت إلى مرشحين محددين.

وبينت أن هذا التصرف من بعض المرشحين أو مؤيديهم يتعارض مع الشفافية والدقة التي تنتهجها اللجنة الوطنية للانتخابات في تنظيم عملية انتخابية تسعى إلى ترسيخ مبدأ أن صوت الناخب أمانة، ومنحه لمن يستحقه واجب وطني، كما بينت أنه يعد مخالفاً للتعليمات التنفيذية التي تؤكد على أن تحافظ الحملات الدعائية للمرشحين على قيم ومبادئ المجتمع.