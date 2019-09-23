سهيل البستكي يتقدم بـ 10 مقترحات لدعم ملف التوطين

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تقدم الدكتور سهيل البستكي المرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 عن إمارة دبي، بـ 10 مقترحات في ملف التوطين، أهمها إنشاء هيئة اتحادية للتوطين، لتسريع عجلة التوطين في القطاعين العام والخاص والقضاء على هذه المسألة، وإيجاد حلول جذرية للانتقال لمرحلة تدريب وتأهيل الموارد البشرية المواطنة، والتي هي صلب تخصصه ورسالته في الدكتوراه، إلى جانب إعداد خطط توطين استراتيجية تلبي حاجات سوق العمل وتلائم مخرجات التعليم مع متطلبات الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، وإشهار جمعية نفع عام تعنى بالتوطين وتساند جهود الدولة في هذا المجال، وإنشاء مجلس اتحادي للتوطين يعمل ضمن استراتيجيات مدروسة للقضاء على البطالة ورفع نسبة التوطين في القطاعين، وإلزام القطاع الخاص بتوفير فرص عمل للمواطنين.

موازنات للخريجين

وأكد على أهمية رصد موازنات للخريجين الجدد ومتابعة الزيادة التراكمية في أعدادهم نحو استيعابهم أولاً بأول، ودعوة المؤسسات المعنية بالتوطين إلى مراجعة سياساتها الداخلية في هذا الموضوع، وتوفير بيئة عمل سليمة ومؤهلة لاحتضان واستيعاب الخريجين والعاطلين عن العمل، ودعم أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص وتأمينهم ضد التعطل، وإيجاد آلية تستهدف إيجاد فرص عمل للمواطنين في أماكن قريبة من مساكنهم.

4 محاور

وتضمن البرنامج الانتخابي للبستكي، 4 محاور وهي (التوطين والصحة والتعليم والتقاعد) وأضاف « أما محور التعليم فيضم نحو 6 محاور أهمها العمل على المطالبة بتشكيل لجنة اتحادية تجري تقييم مخرجات التعليم المدرسي والتعليم العالي بشكل دوري لتسهم برفد سوق العمل بالكفاءات.

وبخصوص محور الصحة أشار إلى انه سيسعى لتشديد الرقابة على مراكز جراحة اليوم الواحد والتجميل، وإنشاء هيئة مختصة للرقابة على المؤسسات الطبية الخاصة للحد من الأخطاء الطبية. أما بالنسبة لمحور التقاعد فأشار إلى إنشاء صناديق لإدارة مستحقات نهاية الخدمة للمتقاعدين.