محمد الدرمكي يطرح تشريعات تدعم الخريجين والمتقاعدين

المصدر: أبوظبي - البيان

طرح المرشح محمد جمعة آل رحمة الدرمكي، عن إمارة أبوظبي في مجلسه الانتخابي، ملخصاً عن برنامجه الانتخابي للمجلس الوطني الاتحادي الذي يشتمل طرح دعم التشريعات الخاصة والعامة باللوائح المتعلقة بالتراث المادي والمعنوي وتوطيد علاقتهم بنشأة الأجيال القادمة والحفاظ على الموروث، مؤكداً طرح خطط ودعم تشريعات التنمية البشرية والمجتمعية المتعلقة بإيجاد بيئة تعمل وتسهل دمج الخريجين الجدد في سوق العمل الخاص، وذلك بالشراكة مع الجهات الخاصة والحكومية.

ويرى أن القطاع الخاص رافد أساسي، ويجب الولوج فيه بالكادر الوطني لتطوير خبراتهم العملية والعلمية، والإسهام في طرح أفكار برامج تدريبية حكومية للخريجين لدمجهم في سوق العمل يتحملها المتقاعدون ذوو الخبرة المميزة، ويكون ذلك بدعم حكومي، وذلك للتغلب على شرط الخبرة الذي يطلبه جميع أصحاب العمل، وهو ما يعد عائقاً أمام الخريجين الجدد.

دعم

وأفاد بأنه سيدعم تشريعات سابقة خاصة بالمتقاعدين لفتح نوافذ مشرقة لهم للاستفادة من خبراتهم المميزة، ودمجهم في خدمة مجتمعية بعد التقاعد، تتوّج فترة عملهم بعطاء اجتماعي معنوي يستفيد منه جيل ناشئ يقود زمام الأمور بالمبادرة الطيبة بخبرة مثمرة، لتطوير الصلاحيات التشريعية وتوظيف الأدوات الرقابية لتحقيق التعاون والتكامل بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى متابعة التشريعات الخاصة بالعملية التعليمية، ودعم جهود إيجاد بيئة محفزة للكادر التعليمي، وتعزيز مفهوم المكانة التعليمية للتربوي.