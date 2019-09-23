أنور قرقاش: الانتخابات تدعم دولة المؤسسات

المصدر: دبي - البيان

شارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، في التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في قنصلية الدولة في نيويورك.

ونشر معاليه، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، صورة له أثناء المشاركة في التصويت لانتخابات «الوطني»، وعلّق معاليه على الصورة قائلاً: «شاركنا اليوم (أمس) في التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في قنصلية الدولة في نيويورك، حضور طيّب من أبناء الإمارات المتواجدين في مدينة نيويورك، الانتخابات الرابعة في برنامج التمكين تعزز المشاركة وتدعم دولة المؤسسات التي ننشدها».