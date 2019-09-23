حاكم الفجيرة يبحث العلاقات مع سفيري كوريا الجنوبية وتايلاند

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، كلاً على حدة، كوون يونج وو سفير كوريا الجنوبية لدى الدولة، ووورافوث بوابينيا سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، اللذين قدما للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالسفيرين، وتمنى لهما التوفيق والنجاح في مهام عملهما، وتعزيز وتقوية أواصر الصداقة التي تربط بلديهما بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتبادل سموه مع السفيرين سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية مع بلديهما الصديقين، كما ناقش معهما عدداً من القضايا المشتركة. حضر استقبال السفيرين، محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة.