قرينة حاكم عجمان تشهد حفل جائزة دار البر للقرآن والسنة النبوية

المصدر: عجمان - البيان

شهدت قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، الحفل الختامي للدورة التاسعة من جائزة دار البر للقرآن الكريم والسنة النبوية في عجمان الذي خصص للطالبات والمتنافسات في الجائزة.

حضرت الحفل - الذي أقيم بمركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في عجمان - أسماء عبد القادر الريس رئيسة قطاع شؤون المرأة في جمعية دار البر التي تنظم الجائزة سنوياً، وحشد من الشخصيات النسائية والطالبات المشاركات في الجائزة وأمهاتهن وأقاربهن وعدد من المعنيات.

وأكدت اللجنة المنظمة للجائزة أن عدد الفائزين والمكرمين إجمالاً في النسخة التاسعة بلغ 249 فائزاً وفائزة من بينهم 139 من الطالبات والمتنافسات الإناث و110 طلاب ومتنافسين من الذكور.

ميزانية

وبين فيصل صحراوي مدير فرع جمعية دار البر في عجمان أن ميزانية الدورة التاسعة من الجائزة وصلت إلى 850 ألف درهم، وبلغ إجمالي المشاركين فيها بمرحلتيها التمهيدية والنهائية 1583 مشاركا من بينهم 751 طالبا ومتنافسا و832 طالبة ومتنافسة، وبلغ عدد المدارس المشاركة جميعها من منطقة عجمان التعليمية 45 مدرسة حكومية وخاصة.

مشاركون

وقال صحراوي إن عدد المشاركين في فرع «القرآن الكريم» بلغ 780 مشاركا ومشاركة، فيما شارك بفرع الحديث النبوي الشريف 643 مقابل 160 مشاركا من الذكور والإناث في فرع الفقه الإسلامي.