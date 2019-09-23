هزاع بن زايد يبحث ورئيس توغو علاقات التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس فور غناسينغبي رئيس جمهورية توغو الصديقة.

وبحث سموه ورئيس توغو خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي، علاقات الصداقة وإمكانات التعاون وسبل تطويرها بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما، خاصة في الجوانب التنموية والاقتصادية والاستثمارية. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم مبادرات وبرامج التنمية الشاملة وجهودها في الدول الصديقة، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير قطاعاتها الحيوية بما يلبي تطلعات شعوبها في مستقبل أفضل.

ومن جانبه أعرب رئيس توغو عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً اهتمام بلاده بتوسيع علاقاتها وتعزيزها مع الإمارات والاستفادة من تجربتها التنموية الناجحة، خاصة في مجال الاستثمار بالإنسان.

كما تقدم بالشكر والتقدير للمساعدات التنموية والإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، مثمناً حرص قيادة الإمارات على بناء جسور التواصل الثقافي والاقتصادي مع مختلف دول العالم، إضافة إلى تعزيزها قيم التسامح والتعايش والتعاون بين الشعوب.