استعدادات لمنتدى أبوظبي الحضري العالمي

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي ورشة عمل تحضيرية لمنتدى أبوظبي الحضري العالمي العاشر، بمشاركة أكثر من 40 مشاركاً إلى جانب ممثلي موئل الأمم المتحدة والشركاء الاستراتيجيين، وبحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس التنفيذي ومؤسس مؤسسة «تحالف من أجل الاستدامة العالمية»، وعدد من المسؤولين والمديرين التنفيذيين في الجهات والدوائر المشاركة لمناقشة برامج تعزز الأفكار التي سيتناولها المنتدى بشعار «مدن الفرص: ربط الثقافة والابتكار». وأكدت الشيخة شما بنت سلطان، أن تطبيق حلول التمْدين المستدامة واعتمادها في خطط تنمية المدن سيشكل أحد جوانب النقاش الأساسية خلال المنتدى.