5.1 ملايين موظف بالقطاع الخاص نصفهم في دبي

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين أن إجمالي عدد الموظفين في القطاع الخاص بلغ 5.1 ملايين موظف في نهاية الربع الثاني من عام 2019، يعمل 26.9% منهم في أبوظبي و51.6% في دبي، وحوالي 21.5% في باقي الإمارات، وبلغ نمو التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة على أساس ربع سنوي 0.5% في الربع الثاني من عام 2019. وعلى مستوى القطاعات، بلغت معدلات التوظيف في قطاعات العقارات والبناء والخدمات على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 1.3%، و0.4%، و0.2% على التوالي. وتمثل هذه القطاعات حوالي 43% من إجمالي التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتفصيلاً في إمارة أبوظبي، انخفض التوظيف على أساس ربع سنوي بنسبة 0.2% في الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بزيادة قدرها 0.1% في الربع السابق. وجاء هذا الانخفاض مدفوعاً بقطاعات الصناعة التحويلية، والبناء، والخدمات، والنقل والتخزين والاتصالات، والتي انخفضت بنسبة 0.4% و2.3% و0.9% و2% على التوالي. وبعكس ذلك، سجل التوظيف في القطاع العقاري ارتفاعاً بنسبة 0.5% في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بارتفاع بنسبة 1.9% في الربع الأول من العام ذاته. وتوظف هذه القطاعات حوالي 77% من إجمالي العمالة في إمارة أبوظبي.

وارتفعت معدلات التوظيف في دبي على أساس ربع سنوي بنسبة 0.6% في الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بنمو قدره 1.3% في الربع السابق. وجاء هذا الارتفاع كنتيجة للزيادة الكبيرة في فرص العمل في القطاع العقاري، والتي ارتفعت بنسبة 1.6%، إضافة إلى ذلك شهد معدل التوظيف في قطاعي الصناعة التحويلية، والنقل والتخزين والاتصالات ارتفاعاً معتدلاً بنسبة 0.3% و0.2 % في الربع الثاني من عام 2019، وتمثل الوظائف في القطاعات سالفة الذكر حوالي 28% من إجمالي معدلات التوظيف في دبي، وارتفع معدل التوظيف في باقي إمارات الدولة على أساس ربع سنوي بنسبة 1% في الربع الثاني من عام 2019. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بالدرجة الأولى بقطاعات العقارات والخدمات والصناعة التحويلية والبناء، والتي ارتفعت بنسبة 2.8 % و1.6% و0.7% و0.4 % على التوالي. وتوظف هذه القطاعات حوالي 80 % من إجمالي العمالة.

ووفقاً لبيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، فإن مجموع صافي تصاريح العمل الصادرة حديثاً في دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت زيادة قدرها 164306 في الأشهر الـ 6 الأولى من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وسجلت إمارة دبي أعلى زيادة حوالي 55% من صافي الزيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 90304 تصاريح عمل جديدة مقابل 74108 تصاريح في العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21.9%، وفي أبوظبي شهد مجموع صافي تصاريح العمل الصادرة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2019 تحسناً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ 26034 تصريح عمل حوالي 16% من مجموع صافي الزيادة وعلى نحو مماثل، زادت تصاريح العمل الصادرة حديثاً في باقي الإمارات بنسبة 49.3% في الأشهر الـ 6 الأولى من عام 2019، مقارنة بالعام السابق، حيث وصلت إلى 47968 تصريح عمل.