النيادي: نمتلك الكثير لنقدمه لشعوبنا

المصدر: دبي - البيان

وجه سلطان النيادي رسالة لشباب الإمارات قال فيها «أنتم قريبون إلى قلبي».. «نعيش حالياً وقت تحقيق حلم وطموح زايد، ويجب على الشباب الإماراتي والعربي أن يسعى بكل قوة للوصول إلى أحلامه ويؤمن بها لتحقيق طموحاته»، تلك هي الرسائل التي آثر النيادي إرسالها لأبناء وطنه وشعبه العربي، إيماناً منه بأننا نمتلك الكثير لنقدمه لشعوبنا.

جدير بالذكر أن سلطان النيادي أنجب 4 أطفال، أكبرهم ريم 9 أعوام، وتعشق الفضاء وعلومه، وراشد 7 أعوام، ويهتم بعالم السيارات، فيما يبلغ عبد الله الابن الثالث 3 أعوام، وأخيراً مريم وتبلغ من العمر عاماً ونصف العام، فيما سيعطي سلطان حرية كاملة لأولاده لاختيار أي المجالات للعمل فيها، كما أنه يشاركهم قصص تجربته لإثراء مخيلتهم والتمسك بأحلامهم لتحقيقها.

ويحب النيادي الاطلاع والقراءة في جميع المجالات، وهو ما جعله يعشق التميز منذ الصغر، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في تكنولوجيا المعلومات «منع تسرب البيانات» من جامعة جريفيث في أستراليا 2016، وعلى الماجستير في أمن المعلومات والشبكات من الجامعة ذاتها، وبكالوريوس هندسة الإلكترونيات والاتصالات من جامعة برايتون البريطانية، وأتم برنامج التعليم العام في تكنولوجيا المعلومات من المملكة المتحدة عام 2001.