حضور رسمي وعلمي إماراتي قوي في «بيكونور»

المصدر: بيكونور (كازخستان) - إبراهيم توتونجي

قبل أيام قليلة من انطلاق مركبة الفضاء «سيوز ــ إم إس 15» إلى «المحطة الدولية للفضاء» وتحديداً يوم الأربعاء 25 سبتمبر المقبل عند الساعة 5.56 مساءً بتوقيت دولة الإمارات، حاملة معها لأول مرة في تاريخ العرب والشرق الأوسط رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، امتلأت المباني المخصصة للسكن حول «ميناء بيكونور الفضائي» في جنوب وسط كازخستان، ليحمل غالبيتها لافتة «كامل العدد». وأصبح الحصول على غرفة في أحد الفنادق القليلة المخصصة للوفود الحكومية والبعثات العالمية ومرافقي رواد الفضاء من العائلات والصحافة الدولية والوطنية، أمراً مستحيلاً.

وجود كثيف لناسا

وحسب معلومات لـ«البيان» فإن وفود «وكالة الفضاء الأمريكية ناسا» تشغل ما يزيد على 70% من تلك المباني، كما أن سعر الليلة الفندقية الواحدة يزيد على 600 يورو في بعضها، كما علمت «البيان» أن وجود هذا الكم من الصحافة العالمية هو من الأمور النادرة في تاريخ الميناء الفضائي، ويعود السبب بجزء كبير إلى وجود دولة الإمارات لأول مرة من ضمن البعثة الفضائية لأول مرة في الرحلة التي ترفع شعار «طموح زايد».

ولن يكون المنصوري الإماراتي الوحيد الذي سيتحرك على «أرض بيكونور» قبل ساعات قليلة من الانطلاق إلى الفضاء وقطع مسافة 400 كيلومتر للوصول إلى «محطة الفضاء»، فإضافة إلى رائد الفضاء البديل سلطان النيادي، فإن وفوداً إماراتية رسمية وعلمية، تابعة لـ«مركز محمد بن راشد للفضاء» ووجهات أخرى بدأت من اليوم تصل إلى بيكونور.

اللقاء الأول

وتحضر الدكتورة حنان السويدي، طبيبة رواد الفضاء، طوال الفترة التي تتولى فيها مسؤولية التأكد من صحة رواد الفضاء خلال فترة العزل الصحي، وستتابع الحالة الصحية للمنصوري خلال وجوده على متن المحطة، كما ستكون أول من يلتقي به فور عودته من الفضاء في مكان مخصص لفحص رواد الفضاء عند موقع الهبوط.

وعلمت «البيان» أن بعضاً من أهل المنصوري سيوجدون، من ضمنهم أحد إخوته، وسيكون لديهم الفرصة للتحدث إليه من خلف زجاج سميك وعازل في الساعات القليلة التي تسبق رحلة الانطلاق.

كما أن عدداً من المهندسين الإماراتيين سوف يكون عليهم التواصل معه بشكل دائم من على متن المحطة الأرضية الرئيسية، طوال فترة صعوده ووجوده على متن «المحطة الدولية» حتى لحظة عودته وهبوطه على الأرض يوم الجمعة في 4 أكتوبر المقبل في تمام الساعة 4.48 مساءً بتوقيت الإمارات.

وسيدير طاقم المهندسين الإماراتيين بعثة المنصوري عبر التواصل معه وتلقي المعلومات التي سيرسلها عن الأبحاث التي سيقوم بها، إضافة إلى بثه الحي باللغة العربية لأول مرة من الفضاء، وأيضاً توثيقه لكل مجريات رحلة مرافقيه الآخرين، رائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا ماير، وهي الرحلة الأولى لها إلى الفضاء، إضافة إلى قائد الرحلة، رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكي.

وسيحصل هذا الفريق كل صباح من المنصوري على لائحة المهمات وجدول النشاطات للبعثة طوال اليوم.

وبعد التقاط المعلومات سيقوم فريق المهندسين بتوزيعها إلى أربع قواعد أرضية أخرى، متضمنة فيديوهات وصوراً ونتائج الاختبارات العلمية التي سيقوم بها المنصوري على متن المحطة.