«نسائية دبي» و«تنمية المجتمع» تركّزان على التخطيط المالي للمتقاعدين

المصدر: دبي - البيان

نظمت جمعية النهضة النسائية متمثلة في المركز الاجتماعي الصحي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع ورشة عمل توعوية لكبار المواطنين، وذلك بهدف تطوير قدراتهم على تحقيق الاستقرار المالي وتسليط الضوء على عدد من المحاور المؤثرة في حياتهم وتزويدهم التقنيات والمهارات اللازمة للتخطيط المالي الصحيح.

وتأتي الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التي تتعاون فيها الهيئة مع المركز ضمن مبادرته لكبار المواطنين، حيث يسعى الطرفان إلى توفير حلول للتحديات المالية والاجتماعية.

وقدم المستشار المالي أحمد آل محمود الورشة التي تضمنت مجموعة من المحاور بما في ذلك التخطيط المالي وتحديد الأهداف، وكيفية تفادي الاضطرابات المالية والتعامل مع سياسات الائتمان المالي وطريقة جني الأرباح وسياسة التمويل المالي.

وقالت فاطمة الفلاسي مدير عام جمعية النهضة النسائية: «إن الجمعية تحرص على تقديم برامج ومبادرات ضمن أهدافها الاستراتيجية موجهة للمجتمع وبنية اجتماعية متماسكة، إذ إن الهدف من الفعالية هو إجلال مكانة المسنين تقديراً لهم ولجهودهم، ولرسم البسمة على وجوههم وتعزيزاً للتواصل بينهم وبين فئات المجتمع، ولتشجيع الأبناء على الإحسان إليهم وتقديرهم».

بدورها، نوهت مريم الحمادي، مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع مركز النهضة الاجتماعي الصحي وحرصه على طرح مبادرات تعنى بشريحة اجتماعية مهمة مثل كبار المواطنين وبحث احتياجاتهم».

وأقيمت ورشة التخطيط المالي للمتقاعدين في مجلس الراشدية التابع لهيئة تنمية المجتمع.