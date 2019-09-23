إطلاق برنامج «ميثاق العمل الحكومي» في العين

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت أكاديمية أبوظبي الحكومية عن انطلاق ورش عمل «ميثاق العمل الحكومي» لموظفي حكومة أبوظبي في مدينة العين، وبمشاركة أكثر من 350 موظفاً من 12 دائرة ومؤسسة حكومية، وذلك بعد النجاح الذي حققه البرنامج في مراحله الأولى في العاصمة أبوظبي منذ بدايته في عام 2018.

يهدف البرنامج، الذي قامت كوادر الأكاديمية بتطويره خصيصاً لموظفي حكومة أبوظبــي، إلى تعريف الموظفين بمبادئ العمل الحكومي والأسس العامة للسلوك المهني في بيئة عمل، وتثقيفهم ببنود ميثاق العمل الحكومي التي تم تصـــميمها لضمان أداء جميع الموظفين الحكوميين لمهامهم.

وقالت علياء المزروعي، مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية بالإنابة: «إن انطلاق برنامج ميثاق العمل الحكومي في مدينة العين اليوم ما هو إلا تأكيد لالتزامنا السير على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ونحن نعاهد أنفسنا وقيادتنا الرشيدة بأن نمثل الوطن بأجمل صوره، من خلال تجسيد الموظفين الحكوميين المبادئ الأساسية للميثاق في أماكن عملهم».