مسؤولون: احتفال الإمارات يعكس العلاقات الراسخة مع المملكة

المصدر: دبي - البيان

هنأ مسؤولون المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ89 الذي يصادف اليوم تحت شعار «همة حتى القمة»، مؤكدين أن احتفال الشعب الإماراتي باليوم الوطني السعودي يعكس العلاقات الراسخة بين البلدين.

ذكرى سعيدة

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: نبارك للقيادة والشعب السعودي بيومهم الوطني، وفق الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لدوام عزها ومجدها وأدام عليهم أمنهم وحفظ الله المملكة وشعبها الكريم.

وتابع: إننا سعداء بمشاركة إخواننا السعوديين فرحتهم بالاحتفال بيومهم الوطني الـ89 ومشاركتهم هذه الذكرى السعيدة التي تعكس الوحدة والتراث والمصير المشترك بين البلدين، فالعلاقات الوثيقة والمتميزة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة أصبحت نموذجاً يحتذى به في العلاقات بين الدول.

وذكر أن الإدارة حرصت على توفير كافة التسهيلات وتسخير كافة الجهود والإمكانات لخدمة الأشقاء السعوديين القادمين من المملكة وذلك تقديراً للعلاقة التاريخية التي تربطنا معهم والتي تزداد كل يوم تماسكاً وقوة. وأكد أن الإمارات تربطها علاقة أخوية وثيقة بالمملكة العربية السعودية.

بدوره أكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي إمباور أن احتفال الشعب الإماراتي باليوم الوطني السعودي، يعكس مسيرة من الإنجازات والعلاقات السعودية الإماراتية الراسخة والقائمة على شراكة الخير والعطاء، والتي أسس دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وبين أن المملكة العربية السعودية، ستظل مدرسة لنشر قيم الحب والتعاون وخدمة الإنسانية، والتي تجسدت في المواقف التاريخية التي اجتمع عليها شعبا البلدين وأسست لبناء علاقات إيجابية يشهد بها الجميع.

وأضاف: اليوم وفي هذه المناسبة، نهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني، ونؤكد الروابط التي جمعت شعبينا، والتي تمتد سنوات طويلة؛ حيث أصبحنا شعباً واحداً، وبات المصير واحداً، متمنين لهم المزيد من التقدم والازدهار، وأن يحفظ بلادنا وأن يديم علينا النعم والخيرات.

مصير مشترك

من جهتها قالت مريم إبراهيم المحمود نائب مدير عام بالإنابة مدير إدارة التدريب التنفيذي في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية: يشرفني أن أهنئ وأبارك للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ89، الذي يعد مناسبة عزيزة على قلوبنا كإماراتيين. تتجلى في هذا اليوم أسمى معاني الأخوة والوحدة والتاريخ والمصير المشترك، وتخفق قلوبنا بأصدق الأماني بأن يحفظ الله المملكة وأن تدوم رفعتها وازدهارها في ظل قيادتها الحكيمة.

وأضافت: ترتبط الإمارات والسعودية بعلاقة تعاون وتنسيق استراتيجية في العديد من المجالات، وتعود جذور هذه العلاقات الأخوية الراسخة إلى عمق التاريخ، وصولاً إلى قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، حينما أكد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن السعودية تمثل عمقاً استراتيجياً لدولة الإمارات.

وتابعت: تعد العلاقة بين البلدين علاقة نموذجية استثنائية تقدم مثالاً يحتذى به لما يجب أن يكون عليه التعاون العربي، فهي تفتح مجالات رحبة لتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة في ضوء تنامي مسارات التكامل والتعاون البنّاء بين البلدين. أسأل المولى عز وجل أن يوفقنا لنحقق ما نصبو إليه من خير ورفعة لبلدينا، وأن يديم عليهما الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قياداتنا الرشيدة.