علم المملكة يزين دوريات شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

احتفلت الإدارات العامة ومراكز شرطة دبي باليوم الوطني السعودي، وذلك من خلال فعاليات وأنشطة عدة تضمنت وضع علم المملكة العربية السعودية والشعار على الدوريات الأمنية السياحية التي تجوب شوارع الإمارة، كما استقبلت مطارات دبي المسافرين السعوديين بباقات الورد والقهوة العربية والحلويات، ووضع رسائل ترحيبية على شاشات المطار، إلى جانب الاحتفالات الداخلية بين الموظفين على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي.

تهنئة

وتقدمت القيادة العامة لشرطة دبي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى كل أبناء الشعب السعودي، بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، متمنية للمملكة العربية السعودية الشقيقة دوام التقدم والنجاح في مسيرة البناء والتنمية والازدهار والرفعة.

وثمن اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بالعلاقات التاريخية الممتدة والقوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، معرباً عن تهانيه للمملكة حكومة وشعباً بهذا اليوم المجيد الذي يعد مصدر فخر واعتزاز للجميع، وهي أرض الرسالة النبوية الشريفة السمحاء، أرض العزة والوحدة والبناء والرخاء، متمنين لهم مزيداً من التقدم والازدهار.

وأكد القائد العام لشرطة دبي على دور المملكة العربية السعودية ورؤية قيادتها الثاقبة في مختلف المواقف والقضايا العربية، والتي لا تلبث أن تؤكد من خلالها عمق انتمائها العربي، وحرصها على صون مقدرات الأمة وحماية مكتسباتها.

فعاليات

وأشار اللواء المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي إلى حرصهم على مشاركة إخوانهم في المملكة العربية السعودية الاحتفالات باليوم الوطني، لافتاً إلى أن شرطة دبي نفذت مجموعة من الفعاليات والأنشطة احتفاء بهذه المناسبة الوطنية المهمة، في تأكيد وتعريف بتاريخ المملكة الحافل بالعطاء والتنمية والتطور في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتنموية، باذلة جهوداً كبيرة لإسعاد أبناء شعبها وتوفير حياة كريمة لهم.