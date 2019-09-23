فعاليات أردنية: السعودية سد منيع للدفاع عن الأمّة

المصدر: عمّان ــ ماجدة أبو طير

في معرض تهنئتهم للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ89، أكد مسؤولون أردنيون أن ما تقوم بها المملكة العربية السعودية من دور متميز على صعيد العلاقات الثنائية والمتعددة في المحافظة على أمن واستقرار الشرق الأوسط، هو ركن أساسي في المحافظة على الأمن والاستقرار سواء في داخل المملكة العربية السعودية أو أمن الخليج العربي أو أمن المنطقة بشكل عام.

علاوة على ذلك فإن الدور التوعوي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لا يقل أهمية عن الدور الأمني في المحافظة على صورة الإسلام من العابثين وجماعات الفكر الظلامي والجماعات الإرهابية وأصحاب الأجندة المغرضة التي تسيء للإسلام والمسلمين.

وأشاد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز بالعلاقات الثنائية التاريخية والمتينة بين المملكتين الأردنية الهاشمية والعربية السعودية، مؤكداً الدور القيادي والريادي الذي تقوم به المملكة على المستوى العربي والإسلامي والدولي، ومؤكداً أن السعودية تقوم بدور محوري وفعال في معالجة القضايا الإقليمية وتحرص على تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي إلى جانب الجهود التي تبذلها في محاربة ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وشدد الفايز على أهمية الدور الاقتصادي البارز الذي تؤديه السعودية والمتمثل بمساعدة العديد من الدول التي تعاني أزمات اقتصادية، علاوة على مؤازرة الشعوب للنهوض.

علاقة تاريخية

ورفع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني، مؤكداً العلاقة التاريخية بين الأردن والسعودية.

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. عبدالناصر أبو البصل تمنى المزيد من التقدم للسعودية في خدمة الدعوة الإسلامية على المستوى الداخلي والخارجي، مشيراً إلى أن المملكة تميزت في تخطيطها السليم والحرص على المسلمين وبخاصة الحجاج زوار الحرمين الشريفين.

وبارك وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور للسعودية قيادة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، متمنياً دوام استقرار السعودية، باعتبار أن استقرارها وتميزها وريادتها تنعكس إيجاباً على الأمة العربية والإسلامية لما لها من تأثير وثقل عالمي وخاصة في القضايا المصيرية.

القربى والجوار

السفير الأردني د. موفق العجلوني قال إن اليوم الوطني السعودي يوم وطني أردني أيضاً لعلاقات وشائج القربى والجوار بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن الأردن يعتز بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين. وأضاف: تقف المملكة العربية السعودية سداً منيعاً في الدفاع عن الأمتين العربية والإسلامية بل عن منطقة الشرق الأوسط، هذه المنطقة الحيوية للعالم ليس فقط بالنسبة للطاقة وإنما لقضايا ومسائل كثيرة وعديدة ويقع في رأس أولوياتها محاربة الجماعات الإرهابية وقوى الفكر الظلامي ووقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية ومواجهة التحديات التي تواجه الدين الإسلامي الحنيف.

وأضاف العجلوني إن رؤية ٢٠٣٠ التي أطلقتها المملكة تعبير صادق عن أهمية دورها وما تتطلع إليه من انفتاح سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، وعن دورها القيادي في المنطقة، وما نشاهده من مشاريع اقتصادية واعدة في المملكة هو انعكاس لازدهار ونمو وتطور المملكة، والمنطقة العربية بشكل عام.