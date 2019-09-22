عبدالرحمن العويس: اقبال المواطنين على التصويت خارج الدولة يعزز الثقة بمكانة المجلس الوطني الاتحادي

المصدر: البيان الإلكتروني

انطلقت اليوم الأحد (22 سبتمبر 2019) عمليات التصويت خارج الدولة في سفارات دولة الإمارات ومقار بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

حيث باشر مواطنو الدولة من أعضاء الهيئات الانتخابية والمتواجدون في الخارج الإدلاء بأصواتهم للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي تستمر على مدى يومي الأحد 22 والاثنين 23 سبتمبر 2019.

وتم تسجيل أولى عمليات التصويت خارج الدولة في بعثة الدولة الدبلوماسية بمدينة ويلينجتون بنيوزيلندا عند الساعة العاشرة و50 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة ويلينجتون (الساعة 2:50 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات) حيث سجل المركز الانتخابي هناك المواطن حميد أحمد حميد الفلاسي الذي حضر للإدلاء بصوته كأول المصوتين في الخارج لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وقال عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات: "إن مشاركة مواطني الدولة المتواجدين في مختلف أنحاء العالم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 تعكس مدى انتمائهم للوطن وولائهم لقيادته الرشيدة ويعزز الثقة بمكانة المجلس الوطني الاتحادي كأحد الركائز الرئيسية لمسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات".

ودعا العويس جميع أعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين خارج الدولة لاغتنام الفرصة للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي والتصويت لمرشحيهم، والمساهمة في وصول الأصلح والأفضل لعضوية المجلس الوطني الاتحادي والقادر على نقل ومناقشة قضايا المواطنين وإيجاد الحلول لها.

كما أشاد بجهود القائمين على تنظيم عمليات التصويت خارج الدولة، قائلاً: "نشكر كافة فرق العمل التي عملت بالتزام وتفانٍ لضمان الجاهزية الكاملة للمراكز الانتخابية، وضمان سير عملية التصويت خارج الدولة بسهولة ويسر وفق أعلى المعايير في البعثات الدبلوماسية الإماراتية المنتشرة حول العالم".

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد أعلنت مؤخراً استثناء المواطنين المتواجدين خارج الدولة والواردة أسماؤهم في قوائم الهيئات الانتخابية من إلزامية شرط إبراز الهوية الإماراتية للمشاركة في عمليات التصويت داخل المراكز الانتخابية الـ118 المتواجدة في سفارات الدولة وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، على أن يتم تقديم صورة عنها مع جواز السفر أو أي وثيقة رسمية معتمدة تثبت هوية الناخب.

كما أرسلت اللجنة رسائل نصية للمواطنين المتواجدين خارج الدولة بهذا الخصوص، وذلك حرصاً على تسهيل مشاركة المواطنين من أعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين خارج الدولة في العملية الانتخابية.

ويتاح للناخبين ممن لا يستطيعون القراءة وأصحاب الهمم من المتواجدين خارج الدولة توكيل رئيس المركز الانتخابي في البعثة الدبلوماسية أو من ينوب عنه لإثبات اسم المرشح الذي يرغب في التصويت له مع ورقة الاقتراع، وإدخالها في الصندوق الانتخابي.

