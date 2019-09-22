فريق المرصاد بشرطة أبوظبي يضبط مصنعاً للنسوار

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن فريق المرصاد التابع لقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي وبالتعاون مع الشركاء المحليين بالإمارة من الكشف عن وجود مصنع مصغر لإنتاج النسوار في حي الصفرى بالمنطقة الصناعية بمدينة العين .

وكان الفريق قد تلقى المعلومات الأولية للبحث والتحري وعلى إثرها تحركت الفرق الأمنية المختصة بمراقبة الموقع ومداهمته حيث تم ضبط عدد من الأفراد من الجنسية الآسيوية المتواجدين بصفة غير مشروعة للإقامة في الدولة بداخل المسكن الذي تم تجهيزه بآلة ميكانيكية متخصصة لصناعة النسوار بالإضافة إلى مواد التصنيع المساعدة .

وأثنى العميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بالقياده العامه لشرطة أبوظبي على كافة الجهات الحكومية المشاركة في الضبطية لافتاً الى أن تعاون المجتمع كما عهدناه يعزز من مكافحة الجريمة بكافة أشكالها ويعرض كل من تسول له نفسه بغية الإخلال بمنظومة الأمن والأمان إلى مواجهة كافة الإجراءات والتشريعات القانونيه الرادعة لمثل هذه الجرائم.