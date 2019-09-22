بالصور.. علم الإمارات يزين "سويوز أف جي" الذي سيحمل هزاع المنصوري إلى الفضاء

المصدر: البيان الإلكتروني

يزين العلم الإماراتي الصاروخ "سويوز أف جي"، الذي سيحمل "مركبة سويوز إم أس 15"، وعلى متنها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في رحلته إلى محطة الفضاء الدولية. ويظهر إلى جانب شعار مركز محمد بن راشد للفضاء وعلمي روسيا وأمريكا استعدادًا للمهمة التاريخية.

وأكد خبراء الإدارة الفنية في محطة بايكونور الفضائية جاهزية مركبة الإطلاق "سويوز إف جي" مع مركبة الفضاء "سويوز إم إس 15" لإزالة المركبة وتثبيتها في في منصة الإطلاق (جاجارين ستارت) في محطة بايكونور الفضائية يوم الإثنين 23 سبتمبر 2019.

وأجرى متخصصون في مؤسسات صناعة الصواريخ والفضاء مجموعة من العمليات التكنولوجية لتجميع صاروخ الفضاء ""سويوز إف جي"، بعد اتمام فحص المركبة الفضائية "سويوز إم إس 15" والتي سيتم نقلها كجزء من مقدمة صاروخ الفضاء ""سويوز إف جي."

ومن المقرر إطلاق محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر 2019 في الساعة 16:57:43 بتوقيت موسكو. يضم الطاقم الرئيسي: رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري ورائد الفضاء أوليغ سكريبوشكا ، ورائدة الفضاء جيسيكا مائير إضافة إلى رواد فضاء احتياطيين وهم - سيرجي ريزيكوف ، توماس مارشبرن وسلطان النيادي.