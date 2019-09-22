خليفة سات يهنئ الشعب السعودي على طريقته الخاصة

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأ القمر الاصطناعي «خليفة سات»، الشعب السعودي على طريقته الخاصة، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ89 وذلك بالتقاط صورة فضائية عالية الوضوح، لبرج مركز المملكة. تبلغ دقة الصورة 70 سم وهي مأخوذة من زاوية إمالة 6 درجات.

يشار إلى أن القمر الاصطناعي «خليفة سات» يمتلك خمس براءات اختراع، وصنع بالكامل في مختبرات تقنيات الفضاء بمركز محمد بن راشد للفضاء بأيدي مهندسين إماراتيين بنسبة 100%، إذ يُعدّ أكثر الأقمار الاصطناعية تطوّراً في فئته على مستوى العالم، وهو مخصص لأغراض مراقبة ورصد الأرض، ويوفر خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم، وتستخدم صوره في مجموعة متنوّعة من متطلبات التخطيط المدني والتنظيم الحضري والعمراني، كما يسهم في رصد التغيرات البيئية، ودعم الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة.