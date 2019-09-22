مخالفة عدم الالتزام بإشارة قف

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت شرطة أبوظبي السائقين ضمن حملة "درب السلامة" من مخاطر عدم الالتزام بالتوقف الكلي عند خط قف في تقاطعات الطرق.

وذكرت ان عدم التوقف الكلي عند خط قف قد يتسبب في وقوع حوادث تصادم خطيرة بسبب عدم قيام السائقين باستخدام التقاطعات وملتقيات الطرق بشكل صحيح.

وحثت السائقين على ضرورة إعطاء الأولوية للمركبات التي تسير على الطرق الرئيسية وعلى المركبات القادمة من طرق غير رئيسية أو فرعية التوقف لإفساح المجال لتلك المركبات بالعبور.

وأشارت إلى انها لن تتهاون في تطبيق القانون للسائقين غير الملتزمين بالتوقف الكلي عند خط قف وذلك من أجل سلامتهم حيث تبلغ غرامة عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور 500 درهم .