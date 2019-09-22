المؤتمر الخليجي للحروق يستعرض آخر تقنيات الجراحات التجميلية

المصدر: دبي - البيان

انطلقت فعاليات المؤتمر الخليجي الثالث للحروق، أمس، في دبي، بمشاركة خبراء في المجال الطبي وجراحة التجميل والترميم والحروق من مختلف دول العالم، وقد استعرضت الجلسات أبرز المستجدات والتطورات والدراسات الطبية حول العالم في الجراحات التجميلية، ومن ثم عرض آخر التقنيات في هذا الجانب وذلك بعرض أوراق علمية من أكثر من 12 دولة، لتبادل الخبرات.

وأكد المدير العام للجمعية الخليجية للحروق، ورئيس المؤتمر الخليجي الثالث للحروق، الدكتور مروان الزرعوني، أن نسبة 50% من الذين يتعرضون للحروق يتبعون ممارسات خاطئة، وهذا دفعهم لتنظيم يوم توعوي لأفراد المجتمع قبل انطلاق فعاليات المؤتمر، عبر التركيز على توعيتهم لممارسة الطرق الصحيحة للوقاية من الحروق، واتباع آلية صحيحة في المنزل عند التعرض للحروق، والتخفيف من آثاره، فثمة ممارسات خاطئة تتبع وتنتج عنها مضاعفات عدة، فمعظم الحالات التي تستقبلها الحوادث مارس أصحابها عادات خاطئة عند تعرضهم للحروق، والطريقة الصحيحة تتمثل في استخدام الماء الدافئ ما بين خمس دقائق إلى 15 دقيقة، وتغطية الحرق بشاش قطني لوصول سيارة الإسعاف والانتقال للطوارئ.

ممارسات

وقال الزرعوني: نعمل على وضع خطة لتوحيد الممارسات المتبعة لعلاج مرضى الحروق على مستوى الدولة والخليج، بمطابقتها مع المعايير العالمية، عبر التنسيق مع مستشفيات الدولة، وتم تنظيم دورة خلال المؤتمر استهدفنا 34 شخصاً من الإمارات والخليج، من جراحي التجميل والحروق وأطباء الطوارئ والتمريض.