3 حملات للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أكد الدكتور عبدالقادر الزرعوني، استشاري المسالك البولية، رئيس الأقسام الجراحية والحوادث في مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين، أن جمعية الإمارات للمسالك البولية نظمت 3 حملات للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا بأم القيوين، تم خلالها الفحص على 400 شخص، وتم التعامل مع من تبين إصابتهم بالمرض في مراحله المبكرة، وتقديم العلاج اللازم لهم، مبيناً أن الحملات تهدف إلى التوعية بمرض السرطان من خلال توزيع النشرات الطبية الخاصة بالمرض باللغتين العربية والانجليزية بصورة مبسطة حتى تصل تلك النشرات إلى أكبر شريحة من فئات المجتمع « خصوصاً » أولئك الذين تتراوح أعمارهم ما بين 50 - 69 عاماً، لأنهم الفئة الأكثر عرضة للمرض.

تعاون

وأضاف أن حملات التوعية من سرطان البروستاتا انطلقت منذ بداية العام بمستشفى الشيخ خليفة بأم القيوين مروراً بالمراكز الصحية، كما أن هناك تعاوناً مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومع هيئة الصحة بدبي وقريباً مع هيئة الصحة بأبوظبي من اجل تنظيم العديد من الحملات في كل مناطق الدولة تركز في المقام الأول على المواطنين ثم الوافدين، لافتاً إلى أن الهدف من تلك الحملات إيجاد قاعدة بيانات لمعرفة مدى انتشار المرض بالدولة، وبناء عليها سوف نجري العديد من الدراسات ووضع الخطط للحد من المرض من خلال الكشف المبكر والذي يمكن الشفاء منه بنسبة 100 % في حال الاكتشاف المبكر.

الوقاية

وأكد الدكتور ياسر فرحات استشاري جراحة المسالك البولية بمستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين رئيس المكتب العلمي لجمعية الإمارات للمسالك البولية أن الحملة تهدف إلى التعريف بطبيعة المرض وكيفية انتشاره وأفضل الطرق للوقاية من مرض سرطان البروستاتا الذي يعد من الأمراض التي تحدث دون ظهور أعراض مبكرة، كما أنه يظهر في مراحل متأخرة غالباً ما يصعب فيها العلاج ويصعب الشفاء منه تماماً، مبيناً أن المرض ليس منتشراً بصورة كبيرة في دول الخليج، ولكن تنقصنا الأرقام والإحصاءات الدقيقة عن مدى انتشاره في الدولة ومدى احتمالات حدوثه.

وأضاف أن المريض يتجنب الذهاب إلى الطبيب للكشف المبكر عن المرض وإجراء الفحوصات اللازمة بسبب الخجل.