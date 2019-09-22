خليفة بن طحنون يستقبل رئيس جمهورية توغو في واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - وام

زار فور إيسوزيمنا نياسينغي، رئيس جمهورية توغو، أمس، واحة الكرامة، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها حالياً للدولة، حيث كان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء، في ديوان ولي عهد أبوظبي.واستعرض الرئيس لدى وصوله مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر، حيث يمثل هذا النصب رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وخلال جولة قام بها نياسينغي في مختلف أنحاء الواحة، قدّم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان شرحاً وافياً عن الواحة ومرافقها.

كما زار رئيس جمهورية توغو، والوفد المرافق له، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.