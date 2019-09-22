حاكم أم القيوين يعزي في وفاة محمد سعيد أمين

المصدر: أم القيوين - وام

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد سعيد أمين، وذلك خلال زيارة سموهما، أمس، خيمة العزاء في منطقة الرأس بأم القيوين.

مواساة

وأعرب سموهما عن خالص تعازيهما ومواساتهما لأبناء الفقيد وأقربائه، داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وراشد محمد أحمد، مدير التشريفات بالديوان الأميري بأم القيوين.