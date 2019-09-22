سلطان البادي يكرّم الفائزين بجائزة وزير العدل للتميز

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّم معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل عدداً من أعضاء السلطة القضائية والموظفين الفائزين بجائزة وزير العدل للتميز للدورة السابقة 2017/‏‏2018، والمتأهلين للقائمة المختصرة لأوسمة رئيس مجلس الوزراء، تزامناً مع إطلاق معاليه للجائزة في دورتها الخامسة، بحضور سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، وخالد الريسي الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة.

خبرة

ودعا البادي المكرّمين والمكرّمات إلى بذل المزيد من جهود التميز والريادة، ونقل خبراتهم لزملائهم، ومشاركة كل الفئات الوظيفية بالجائزة لإبراز القدرات وتطوير العمل بما يحقق للوزارة والقضاء المكانة المتميزة دائماً، مؤكداً مدى التطوير والجهود التي بذلت، والمشاريع التي أطلقتها وزارة العدل خلال الدورة الاستراتيجية السابقة والحالية، والتي ركزت على تحقيق رؤية الإمارات 2021، والريادة في تحقيق العدالة.

وحاز على المركز الأول في الفئة الإشرافية القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، وفي المركز الثاني المستشار هيثم علي عبدالله الشوكة، وفي فئة مدير مركز سعادة متعاملين مميز «متأهل للقائمة النهائية لأوسمة رئيس مجلس الوزراء» حصلت نهلة عيسى عبيد الكشف على المركز الأول، وفي المركز الثاني أماني مسلط هاني، كما حصلت صفية محمد جمعة المنصوري على المركز الأول لفئة التقني المميز، وياسر محمد الغباشي على المركز الثاني.