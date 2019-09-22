تدريب مبتعثي حقوق الملكية الفكرية في لندن

المصدر: دبي - شيرين فاروق

نظم مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية والمركز التدريبي لجمعية الإمارات للملكية الفكرية بالتعاون مع المجلس العالمي لشباب الإمارات في المملكة المتحدة مؤخراً، دورة تدريبية إلكترونية مباشرة بعنوان مدخل إلى الملكية الفكرية ضمت طلبة دولة الإمارات المبتعثين في المملكة المتحدة، تناولت عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بالملكية الفكرية منها التعريف بالملكية الفكرية وأقسامها، وبراءات الاختراع والأسرار التجارية، والعلامات التجارية والمنافسة غير المشروعة.

وقام اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية بتكريم المشاركين من طلبة دولة الإمارات المبتعثين في المملكة المتحدة بحضور وفد من جمعية الإمارات للملكية الفكرية في مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن، وسبق التخريج جلسةٌ نقاشية مع الطلبة المبتعثين تتناول أهمية حقوق الملكية الفكرية ودور مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية وجمعية الإمارات للملكية الفكرية في نشر الوعي في مجالات الملكية الفكرية وتعزيز ثقافة الابتكار لدى الأفراد والمؤسسات.