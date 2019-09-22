شرطة دبي تبحث سبل إسعاد المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، رئيس مجلس شرطة دبي لإدارة السمعة وإسعاد المتعاملين، اجتماع المجلس للاطلاع على مستوى جودة الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، والخروج بمقترحات للارتقاء بمنظومة العمل والإسهام في رفع مؤشرات السعادة بما يعكس السمعة المتميزة لشرطة دبي كمؤسسة أمنية خدمية ومجتمعية، وذلك بحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وعدد من الضباط والأفراد.

وناقش اللواء العبيدلي خلال الاجتماع خطة إيقاف الخدمات الحضورية والتحول الذكي، ومؤشر السعادة اللحظي للمتعاملين، وأبرز الملاحظات الواردة من المتعاملين عبر قنوات الاتصال المختلفة، ومتابعة القرارات السابقة للمجلس ومستوى الإنجاز، والأنظمة الذكية الخاصة بتقديم الخدمات الذكية للمتعاملين، وتقرير المتعامل السري الصادر من المجلس التنفيذي، وجاهزية معيار السبع نجوم.

وقال اللواء العبيدلي إن هذا الاجتماع يأتي في إطار تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن يكون شعب الإمارات الأسعد في العالم، والسعي لتحقيق الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين، وتحقيق متطلبات وتوقعات المجتمع في الحصول على خدمات بمستوى سبع نجوم، وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية، ودعم التوجهات الحكومية بما يحقق للدولة والإمارة ميزة تنافسية ومكانة رائدة.