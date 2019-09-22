إطلاق الدورة 5 من دبلوم العلوم القانونية في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدورة الخامسة من دبلوم العلوم القانونية، الذي تم تصميمه خصيصاً للارتقاء بقدرات أعوان السلطة القضائية في النيابة العامة بدبي.

وستنطلق أعمال الدبلوم، التي ستقام في قاعة التمكين في المعهد 21 نوفمبر المقبل 2019، ويشهد البرنامج العديد من المحاضرات والجلسات التخصصية في فنيات وأسس العمل القضائي في ما يتعلق بالدور المنوط به أعوان السلطة القضائية مع ورش العمل العملية، التي تشمل العديد من دراسات الحالة مرتين أسبوعياً.

وقال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: «إن رسالة معهد دبي القضائي ترتكز على تقديم أفضل الممارسات التدريبية والحلول التطويرية، لتعزز بدورها أداء القطاع العدلي والقضائي، وتطوير مهارات جميع المنتسبين لمربع العدالة في دورات وبرامج تخصصية في المعهد».

وأضاف السميطي: «إننا نفخر بالدور الذي نقوم به من خلال الخدمات التدريبية والتأهيلية للمشتغلين بالقانون، التي نقدمها لمختلف الدوائر الحكومية في دبي خاصة ودولة الإمارات عموماً.