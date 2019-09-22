نهيان بن مبارك يكرّم روّاد مبادرة «بنيان»

المصدر: أبوظبي - وام

كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس القيادات الجامعية في الدولة رواد برنامج الريادة لمبادرة «بنيان» لتمكين الطاقات الشابة الرائدة في الدولة.وشمل التكريم الذي تم خلال الحفل بقصر معاليه بأبوظبي 30 خريجاً من الكوادر الهندسية العاملة بشركة أرابتك القابضة.

وجاء حفل التكريم تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعام التسامح والمبادرات المنبثقة عنه بحضور بيتر بولارد الرئيس التنفيذي لشركة أرابتك القابضة وكبار مسؤوليها والبروفيسورة ميري هنتون رئيس الجامعة الكاثوليكية الأمريكية «سانت بنديكيت».

واجتاز الرواد المكرمون دورة تدريبية أقيم جزء منها في الإمارات، بينما نفذ الجزء التدريبي الآخر في الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة واشنطن دي سي.

وضم تكريم معاليه إيمان المرزوقي مديرة الموارد البشرية في مجموعة أرابتك القابضة والتي تعد نموذجاً متميزاً من أصحاب الهمم بدولة الإمارات حيث تتمتع بجهود مشهود لها بمجال الريادة وتمكين الطاقات الشابة وقدرتها على تحفيز وبناء القدرات الشبابية الواعدة.

وتعد مبادرة «بنيان» نموذجاً فاعلاً لتنمية القدرات الشبابية وكان معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بادر بإطلاقها لتمكين الطاقات الشابة الرائدة حيث تكمن أهمية هذه المبادرة بالمبادئ التي تبنتها وذلك باختيار كوكبة من خريجي الجامعات الرائدة في دولة الإمارات للعمل من خلال منصة رائدة لبناء وتطوير قدرات الشباب وتعزيز روح المبادرة والقيادة لقادة المستقبل من الشباب بالدولة يتم ترشيحهم من قبل رؤساء جامعاتهم أو أساتذتهم أو زملائهم وأن يكون مشهوداً لهم تميزهم بالدور الريادي في مجالاتهم العلمية ومساهماتهم المجتمعية.