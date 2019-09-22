أمل القبيسي تترأس وفد «الوطني» في اجتماع رؤساء برلمانات دول آوراسيا

المصدر: أبوظبي - البيان

يشارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس في الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول آوراسيا الذي يعقد تحت عنوان «آوراسيا الكبرى: الحوار والثقة والشراكة» في مدينة نور سلطان - عاصمة كازاخستان يومي 23 و24 سبتمبر الجاري بمشاركة رؤساء برلمانات 84 دولة أوروبية وآسيوية وكذلك رؤساء 16 منظمة دولية.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من حمد بن غليطة الغفلي وجمال الحاي وعلياء الجاسم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وقالت معالي الدكتورة أمل القبيسي: إن الهدف الرئيسي للاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول آوراسيا يكمن في إجراء حوار مباشر ومتعدد الأطراف بين رؤساء البرلمانات للدول الأوروبية والآسيوية، وكذلك رؤساء المنظمات الدولية، حيث تلعب البرلمانات دوراً أساسياً في تحديد الاتجاهات الرئيسية للتنمية السياسية والاقتصادية وإيجاد أرضية مشتركة للتعاون ومقبولة للجميع على المستويين الإقليمي والقاري وأيضاً التوافق حول المبادئ الأساسية للتنمية الاقتصادية والحوار من خلال العلاقات الثقافية والإنسانية وتنمية التفاعل البرلماني في آوراسيا.

وتابعت: إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحرص دائماً على أن تكون علاقاتها بالدول قائمة على أسس راسخة من التعاون المشترك والصداقة والاحترام المتبادل وتوطيد مبادئ الأخوة والتعاون بين الأمم والشعوب وترسيخ أسس السلام والتعايش، وأيضاً مأسسة وتأطير علاقات المجلس البرلمانية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة والتكتلات والمجموعات الجيو سياسية.