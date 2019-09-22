7400 زائر في شهرين من حاملي «إسعاد» لوجهات الترفيه في أبوظبي

المصدر: دبي ـ البيان

أشادت منى العامري رئيس لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي بعلاقة الشراكة بين اللجنة ومجموعة فرح للترفيه التي تضم كلاً من عالم فراري، وياس وتورورد، وورنر براذر، والتي أثمرت عن منح خصومات وعروض مميزة لحاملي بطاقة إسعاد، ما جعل عدد الزوار يصل إلى 7400 زائر خلال شهرين فقط.

جاء ذلك خلال استقبال العامري لوفد من مجموعة فرح للترفيه برئاسة أمل صلاح الباروت، مدير مبيعات أول، وريان كوفي، مدير مبيعات، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، وذلك في مقر اللجنة بأكاديمية شرطة دبي.

ووجهت العامري الشكر إلى المجموعة تقديراً للمستوى المتميز الذي وصلت إليه علاقة الشراكة بين الجانبين.