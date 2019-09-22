سفيرنا لدى كازاخستان: الإمارات حريصة على تعزيز التواصل مع شعوب وبرلمانات العالم

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، أهمية مشاركة دولة الإمارات في المنتدى الرابع لمتحدثي برلمانات البلدان الآسيوية الأوروبية، الذي يعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان يومي 23 و24 سبتمبر الجاري بمشاركة وفود برلمانية من 54 دولة، منها 9 دول عربية و9 منظمات دولية وبرلمانية.

وقال إن هذه المشاركة تأتي انطلاقاً من حرص الإمارات على تعزيز التلاحم والتواصل مع شعوب وبرلمانات العالم بما يسهم بشكل كبير في تفعيل المشاركة المجتمعية والتعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية.

كما أكد أن قيادتنا الحكيمة منذ تأسيس الدولة وضعت الاهتمام بالإنسان في مقدمة أولوياتها، وهو الاستثمار الحقيقي في تحقيق رؤيتها في استشراف المستقبل وتحقيق الرفاهية المستدامة لشعب الإمارات.

وقال: «تدشن الإمارات هذه الأيام مرحلة جديدة في مسيرة المجلس الوطني الاتحادي مع انطلاق التصويت في الدورة الانتخابية الجديدة، ويسطر سجل المجلس نجاحاً رائداً على مدى السنوات الماضية وعلى كل الصعد المحلية والإقليمية والدولية، حيث تعززت العلاقات بين الإمارات وكل دول العالم وشعوبها».