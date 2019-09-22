خدمات محاكم رأس الخيمة تواكب التكنولوجيا المتقدمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

تواكب دائرة المحاكم في رأس الخيمة التكنولوجيا المتقدمة بتقديم خدماتها في سبيل تحقيق العدالة الناجزة والحماية القانونية لمختلف فئات مجتمع رأس الخيمة من وأفراد وعمال ومستثمرين وتحقيق أعلى درجات الرضا.

وتحرص محاكم رأس الخيمة على مواكبة البيئة التقنية والعلمية وتحويل الكثير من الخدمات إلى إلكترونية ورقمية ورفع مستوى كفاءة نظام إدارة الدعاوى المدنية لا سيما من حيث تخفيض متوسط عمر القضايا وتعزيز استقلالية واستقرار أوضاع الهيئة القضائية، حيث استحدثت الدائرة مطلع العام 2017 محكمة اليوم الواحد، والتي تفوقت على مثيلاتها من المحاكم التقليدية في إطار الحرص على توفير الوقت والجهد وتقليص خطوات التقاضي. وأنجزت الدائرة تحويل 51 خدمة للطلبات القضائية إلى إلكترونية بالكامل.