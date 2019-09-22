تبادل خبرات بين شرطة رأس الخيمة والقنصلية الأمريكية

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، لوني مولر مدير مكتب الأمن الإقليمي بالقنصلية الأمريكية بالإمارات، بحضور العميد عبدالله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد عبدالله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة، وذلك بمكتب قائد عام الشرطة، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في المجال الأمني بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والتأهيل والعمليات الشرطية المتخصصة.

ورحب القائد العام بمدير مكتب الأمن الإقليمي بالقنصلية الأمريكية بدولة الإمارات، مشيداً بعمق العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين، ومستوى التنسيق والتعاون خاصة في المجالات الأمنية والتدريب التخصصي، حيث تم بحث تعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات العسكرية بين الجانبين بما يعزز استراتيجية الأمن والأمان، ويدعم تطوير وتحسين مبادرات المعرفة والتدريب.

وتوجه اللواء علي بن علوان النعيمي، بالشكر إلى مدير مكتب الأمن الإقليمي بالقنصلية الأمريكية بالإمارات، على هذه الزيارة ومن جانبه أثنى لوني مولر، على حُسن الاستقبال والسمعة الأمنية الطيبة التي تتمتع بها دولة الإمارات بشكل عام، وشرطة رأس الخيمة على وجه الخصوص.