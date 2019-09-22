انخفاض درجات الحرارة مع دخول فصل الخريف غداً

المصدر: أبوظبي ـ البيان

سُجلت أمس أقل درجة حرارة على الدولة، بواقع 22.2 درجة مئوية في منطقة ركنة عند الساعة 6:15 صباحاً، فيما سُجلت أعلى درجة حرارة في مدينة زايد بواقع 43.7 درجة مئوية، عند الساعة الثالثة عصراً.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد، دخول فصل الخريف أجواء الدولة فلكياً، اعتباراً من يوم غد، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي، وذلك مع تعامد الشمس على خط الاستواء، والاتجاه ظاهرياً جنوباً نحو مدار الجدي.

ويتوقع المركز الوطني أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الغد على بعض المناطق الساحلية والغربية، ويحتمل تشكل الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية، وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وقد تصل سرعتها إلى 35 كم/‏س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يتوقع أن يكون طقس الاثنين غائماً جزئياً على بعض المناطق، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر والرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية شرقية.