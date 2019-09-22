«تدوير» يجمع 1.2 مليون طن نفايات خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كشف مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» أن إجمالي حجم النفايات التي تم جمعها من كافة مناطق إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ مليوناً و208 أطنان من النفايات، وتوزعت على نفايات صلبة، وكبيرة الحجم، وخضراء من المناطق السكنية ونفايات العزب والمزارع، فضلاً عن مخلفات الحيوانات من العزب والمزارع، ونفايات الهدم والبناء، والحيوانات النافقة، ونفايات المسالخ، ونفايات الإطارات المستعملة، والتي يتم جمعها عبر عقود «تدوير» العامة لتقديم خدمات جمع ونقل النفايات من مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

وبلغت كمية نفايات البلدية الصلبة التي استقبلتها منشآت تدوير خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 567721 طناً، والنفايات كبيرة الحجم 65220 طناً، والنفايات الخضراء الناتجة عن المناطق السكنية والمزارع 272234 طناً، والمخلفات الحيوانية من العزب 228245 طناً.

كما قامت «تدوير» بجمع 49408 أطنان من نفايات الهدم والبناء، و7794 طناً من الحيوانات النافقة، و16250 طناً من نفايات المسالخ، و1474 طناً من نفايات الإطارات المستعملة.