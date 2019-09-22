43 ألف عملية توعية بمشوهات المظهر العام في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

نفذ قطاع عمليات البلديات الفرعية في أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة، مسحاً ميدانياً، شمل جميع الأحواض في جزيرة أبوظبي، بهدف توعية السكان، ورصد مشوهات المظهر العام، حيث أسفر المسح عن تنفيذ أكثر من 43 ألف عملية توعوية للسكان بشأن المظهر العام، وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

وحول عمليات التوعية، والتي بلغ عددها 43750 عملية، أكد المهندس ماجد عبد الكثيري مدير بلدية مركز المدينة، أن حملات التوعية تمحورت حول العديد من الظواهر، مثل تسريب مواد سائلة أو ما في حكمها، إيقاف أي مركبة أو ركنها لأغراض البيع أو الإيجار، ترك أو تخزين أو وضع أي مواد أو هياكل مسبقة التجهيز (كرافانات)، أو تعليق أي أشياء أخرى في الأماكن العامة أو على أسطح المباني أو الشرفات، بصورة من شأنها عرقلة السير أو إعاقة المارة، بما يشوه المظهر العام أو يضر بالصحة العامة.

وشملت التوعية مخالفات الكتابة على الجدران، تركيب الأطباق اللاقطة على أسوار أسطح البنايات أو مناشر الغسيل، الإضرار بالأصول العامة، إضافة أدوات أو معدات أو أجهزة، أو إجراء أي أعمال ديكور أو تغيير على واجهات المباني أو المنشآت التجارية، مثل مداخن المطاعم وأسطوانات الغاز، وأجهزة المكيفات.