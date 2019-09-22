احتفالات اليوم الوطني السعودي تزيّن ملاعب دورينا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفلت رابطة المحترفين الإماراتية باليوم الوطني السعودي 89، وذلك في مباريات الجولة الأولى لبطولة دوري الخليج العربي لموسم 2019-2020، التي أقيمت على مدى يومي الخميس الماضي وأول من أمس الجمعة.

وجاءت هذه الاحتفالات عبر بث رسائل تهنئة للأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر الشاشات الإلكترونية المحيطة بالملعب والشاشات العملاقة ومدرجات الجماهير.

كما شهدت مباريات الجولة الأولى لدوري الخليج العربي دخول اللاعبين والحكام بقمصان خاصة بهذه المناسبة الغالية على قلوب كل الإماراتيين، إضافة إلى تخصيص قوس اصطفاف اللاعبين لعرض التهنئة في مباراة الأسبوع التي جمعت فريقي النصر والوصل في ختام الجولة. وبدورها، حرصت الجماهير على حمل أعلام المملكة وترديد أهازيج خاصة بهذه المناسبة. الجدير بالذكر أن رابطة المحترفين الإماراتية تحتفل سنوياً باليوم الوطني السعودي، وتشارك المملكة قيادةً وشعباً احتفالاتها بهذا اليوم المميز، تأكيداً لأواصر المحبة والأخوة التي تربط بين البلدين.