24500 مستثمر سعودي في دبي يملكون 7472 رخصة أعمال

المصدر: دبي - بشار باغ

أظهرت بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن عدد المستثمرين السعوديين في منشآت الأعمال بدبي يصل إلى 24500 مستثمر يمتلكون بشكل كامل أو جزئي 7472 رخصة أعمال تشمل 4157 رخصة مملوكة بشكل كامل من قبل رجال أعمال سعوديين، وذلك كما في 18 سبتمبر 2019.

ومن حيث توزيع رخص المستثمرين السعوديين على أنشطة الأعمال، يصل عدد الرخص العاملة في الأنشطة التجارية إلى 6053 رخصة، إلى جانب 1278 رخصة للأنشطة المهنية و140 رخصة صناعية، بالإضافة إلى رخصة واحدة في الأنشطة السياحية. وسجلت اقتصادية دبي منذ بداية العام الجاري 516 رخصة أعمال جديدة مملوكة بشكل كامل أو جزئي من قبل 1029 مستثمراً سعودياً. وفيما يتعلق بالشكل القانوني لرخص رجال الأعمال السعوديين في دبي، تصنف 3574 رخصة ضمن فئة «مؤسسة فردية»، فيما تصنف 2831 رخصة ضمن فئة «شركة ذات مسؤولية محدودة»، بالإضافة إلى 583 رخصة مصنفة ضمن فئة «شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، إلى جانب 202 رخصة مصنفة ضمن الشكل القانوني «فرع شركة خليجية»، و180 رخصة من فئة «شركة أعمال مدنية»، بالإضافة إلى 35 رخصة من فئة «فرع لشركة مقرها في إمارة أخرى»، و33 ضمن فئة «فرع شركة أجنبية»، إلى جانب 11 رخصة لشركات مساهمة خاصة، و5 رخص لشركات مساهمة عامة.

وتستحوذ منطقة برج خليفة على النسبة الكبرى من مواقع الرخص التجارية لرجال الأعمال السعوديين، حيث تتخذ 956 رخصة من منطقة برج خليفة موقعاً لمقرها، وتأتي منطقة عيال ناصر في المرتبة الثانية، حيث تضم 497 رخصة أعمال لمستثمرين سعوديين، وحلت منطقة بورسعيد في المرتبة الثالثة بـ 425 رخصة، تليها منطقة «المركز التجاري الأول» بـ 332 رخصة، ويقع مقر 311 رخصة تجارية في منطقة المرر، فيما تستحوذ منطقة نايف على 276 رخصة، ويصل عدد الرخص التي تتخذ من منطقة المرقبات مقراً لها 240 رخصة، بالإضافة إلى 237 رخصة في القرهود، و203 رخص في «رق البطين»، و191 رخصة في منقطة البرشاء الأولى.