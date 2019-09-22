استخدام صورة بطاقة الهوية للتسهيل على الناخبين

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

منحت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، أعضاء الهيئات الانتخابية خارج الدولة، الحق بالتصويت عبر تقديم صورة عن بطاقة الهوية الإماراتية على أن يكون ذلك مرتبطاً بإبراز أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الناخب، حيث تبدأ عملية التصويت في الخارج اليوم.

وطالبت المراكز الانتخابية 118 الموجودة في الخارج، بأنه في حال عدم ورود اسم الناخب في نظام طباعة الورقة الانتخابية الموجودة في السفارات والقنصليات، التأكد من ورود الاسم ضمن قائمة الهيئة الانتخابية التي ينتمي إليها عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، أو من خلال القائمة المرفقة في قرص التخزين (الفلاش ميموري) عن طريق البحث عبر رقم الهوية.

مطبوعة

ونشرت اللجنة الوطني للانتخابات أمس، عبر موقعها الإلكتروني، مطبوعة تعريفية تحت اسم «التصويت خارج الدولة لانتخابات المجلس الوطني 2019»، قالت فيها إنه يجوز للناخب المتواجد في خارج الدولة، تقديم صورة عن بطاقة الهوية الإماراتية، مع إبراز جواز السفر الإماراتي، أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الناخب عند الإدلاء بصوته.

وأكدت على عدم اشتراط إلزامية إبراز بطاقة الهوية الأصلية للإدلاء بالتصويت في سفارات وقنصليات الدولة في الخارج، كما هو معمول به في انتخابات الداخل المقررة في بداية الشهر المقبل، والتي حددت تنفيذ إجراءات عملية التصويت، من خلال نظام التصويت الإلكتروني المرتبط ببطاقة الهوية الأصلية.

8 خطوات

وحددت المطبوعة 8 خطوات خاصة بالتصويت داخل المراكز الانتخابية الموجودة في خارج الدولة، حيث تبدأ بتوجه الناخب صباح اليوم وغداً إلى أقرب سفارة أو بعثة دبلوماسية في الدولة التي يتواجد فيها، ومن ثم عند دخول الناخب إلى المركز الانتخابي في السفارة أو البعثة الدبلوماسية، يجب عليه إبراز بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية إلى موظف الاستقبال، ويجوز للناخب المتواجد في خارج الدولة تقديم صورة عن بطاقة الهوية الإماراتية، مع إبراز جواز السفر الإماراتي، أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الناخب عند الإدلاء بصوته.

بعد ذلك تقوم لجنة المركز الانتخابي بالتأكد من ورود اسم الناخب في الهيئة الانتخابية من خلال النظام، ومن ثم إعطاء الناخب ورقة تصويت مختومة بختم البعثة الدبلوماسية، ومن ثم يتوجه الناخب إلى الساتر الموجود، ويقوم باختيار اسم المرشح، ويمكن للناخب الاطلاع والتأكد من اسم المرشح ورقمه من خلال قائمة المرشحين الموجودة في المركز.

أما الخطوة السادسة فتتم عبر قيام الناخب بكتابة اسم المرشح ورقمه في الخانة الموجودة في الورقة الانتخابية، يلي ذلك قيام الناخب بطي الورقة الانتخابية، والتوجه إلى مكان صندوق التصويت ويضع الورقة بداخله، لتنتهي بذلك عملية التصويت.

في حال كان الناخب من أصحاب الهمم أو لا يجيد القراءة أو الكتابة، يقوم رئيس المركز أو من ينوب عنه بأخذه إلى الساتر وسؤاله عن اسم المرشح الذي يرغب في التصويت له، وإثبات ذلك في ورقة الاقتراع وطي الورقة وإدخالها في الصندوق، ثم يثبت ذلك في محضر الحالة.